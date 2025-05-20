Не знавшая о беременности женщина родила в туалете на тайской заправке

Сотрудница кофейни, которая не догадывалась о своей беременности, неожиданно родила в общественной уборной на автозаправке в Бангкоке. От неожиданности женщина положила новорожденного мальчика в унитаз, где его позже обнаружили сотрудники спасательных служб.
По словам тайки, она не знала о своей беременности из-за продолжавшейся без изменений менструации. В один день она пришла на работу и внезапно почувствовала сильную боль в животе, после чего направилась в туалет. Однако уже в кабинке женщина внезапно начала рожать.
Она увидела своего новорожденного сына, который не дышал, и покинула уборную, чтобы обратиться за помощью коллег. Прибывшим спасателям тайка рассказала, что это уже ее третий ребенок. Кроме того, она уточнила, что предыдущие беременности у нее также протекали с продолжающимися месячными.
— Новорожденный был доставлен в больницу для медицинского обследования… Женщина заявила, что никогда не намерена бросать его, и выразила шок от неожиданного рождения, — передает Thiger.
Другой случай произошел в конце февраля, когда американская туристка родила во время школьной экскурсии по Европе и выкинула младенца в окно отеля вместе с пуповиной.