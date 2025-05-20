Искусственный интеллект начал готовить проекты приговоров

А вот систему ВКС, в которой два видеоэкрана поворачиваются в разные стороны для удобства участников процесса, — вполне реально. Вообще сегодня в Росси установлено 2000 систем ВКС (в 2022 году их было всего 276) в федеральных судах. Как у любой технологии, у ВКС есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, экономятся время и средства на дорогу (и доставку). Но с другой стороны, если человек хочет присутствовать в здании суда лично, ему не должны отказывать.