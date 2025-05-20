Искусственный интеллект начал готовить проекты приговоров

В одном из фантастических фильмов есть сюжет, где свидетели и подозреваемые присутствуют на суде в виде голограмм (в итоге одних не нужно было отрывать от повседневных дел для процесса, а вторых — доставлять из тюрьмы). Меж тем российские разработчики во вторник, 20 мая, на пленарном заседании Совета судей РФ представили нечто похожее — форму ВКС (видеоконференцсвязи) будущего, которая позволяет виртуально находиться на суде в виде изображения в полный рост.
Инновация, надо признать, поразила судей. Но еще большее впечатление произвела на всех работа искусственного интеллекта по написанию проектов судебных определений и приговоров. Такой «суд будущего» заставил о многом задуматься.
Передо мной большая стеклянная «коробка», на экране которой четкое изображение девушки. Это и не голограмма, и не телевизор, а нечто совершенно непривычное.
— Меня зовут Мария, я нахожусь в соседней комнате, — говорит девушка. — Слышу и вижу вас хорошо.
— Удобно вот в таком формате присутствовать на заседании суда? — уточняю у нее.
— Да, очень.
Председатель одного из региональных судов (на пленарном заседании собрались главы областных, краевых и республиканских судебных систем) замечает, что общаться с девушкой в «коробке» намного удобнее, чем по обычной видеоконференцсвязи. Во-первых, изображение в полный человеческий рост, за счет чего видно мимику, жесты и даже малейшие движения глаз — все то, что называют «языком тела». Во-вторых, создается эффект полноценного присутствия свидетеля в зале суда.
Отечественные ученые, которые представили эту технологию, не особенно надеются, что ее скоро внедрят. Хотя бы потому, что это требует огромных средств.
А вот систему ВКС, в которой два видеоэкрана поворачиваются в разные стороны для удобства участников процесса, — вполне реально. Вообще сегодня в Росси установлено 2000 систем ВКС (в 2022 году их было всего 276) в федеральных судах. Как у любой технологии, у ВКС есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, экономятся время и средства на дорогу (и доставку). Но с другой стороны, если человек хочет присутствовать в здании суда лично, ему не должны отказывать.
С использованием системы ИИ все еще сложнее. Меж тем, по словам председателя Совета судей России Виктора Момотова, 35% судов ее уже применяют.
— В судах Башкортостана, Татарстана, Владимирской и Иркутской областей используют искусственный интеллект для распознавания человеческой речи и перевода ее в текстовый формат при составлении протоколов судебных заседаний. В Коми — для поиска, какими нормами регулируются те или иные правоотношения. Вологодский областной суд использует искусственный интеллект для подготовки проектов судебных приказов, анализа документов и краткого изложения их содержания. Например, для краткого изложения причин отмены судебного акта или сравнения содержания двух документов.
В коридорах разработчики показали, как ИИ может составлять проекты готовых судебных решений. Так, одна из моделей уже обучена на 30 миллиардов параметров, но она пока прошла обучение на небольшом количестве судебных дел.
— Мы подключим ее к системе судебного департамента Верховного суда РФ и обучим на базе 200 миллионов судебных дел, — говорит разработчик. — Речь об уголовных, гражданских, арбитражных. И тогда модель даст высочайшее качество проектов решений. А судьи смогут корректировать то, что подготовил виртуальный помощник.
Увы, есть опасность, что нерадивые судьи просто перестанут вникать в судебные споры, а отдадут все это на откуп ИИ. Но разработчики говорят: такой риск есть и сейчас, ведь судьи полагаются на обычных помощников — людей, которые тоже не идеальны.
По словам Момотова, ИИ мог бы облегчить жизнь людей в мантиях, взяв на себя технические моменты (регистрация протоколов, запрашивание данных об ИНН и т.д.). Возможно, это позволит решить проблему дефицита кадров, ведь многие судьи уходят из профессии, не выдержав огромной нагрузки.
Есть и другие предложения, которые позволят пополнить число людей в мантиях. Одна из них — это профориентация, которая могла бы уже вестись в школах. Так, например, предполагается, что в учебных заведениях рассказывали бы о преимуществах работы в судебной системе, проводили бы экскурсии для школьников в суды.
С другой стороны, отметили на Совете судей, очень важно, чтобы ныне действующие судьи понимали, что у них есть будущее после отставки. На сегодняшний день судья, который вышел в отставку, фактически лишен возможности где бы то ни было работать. Законопроект, разработанный Советом судей, предполагает, что судья, независимо от возраста и стажа, вправе будет работать в государственных органах, органах местного самоуправления, в любых некоммерческих предприятиях и общественных объединениях. Это позволит расширить возможности профессиональной реализации судей.