Туристы стали отменить поездки в Японию из-за предсказания в манге

Они объяснили, что в книге, по утверждениям автора, описаны предстоящие природные катастрофы, включая землетрясение, которое якобы произойдет в июле текущего года. Интерес к книге усилился благодаря совпадениям с событиями 2011 года — тогда землетрясение магнитудой 9,0, произошедшее на северо-востоке страны, вызвало мощное цунами и последующую аварию на АЭС «Фукусима-1».