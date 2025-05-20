Туристы стали отменить поездки в Японию из-за предсказания в манге

Спрос на поездки в Японию снизился из-за распространения предсказаний о мощном землетрясении, которому поспособствовали слухи, подкрепленные информацией из книги японской писательницы Ре Тацуки «Будущее, которое я видела» и комментариями экстрасенсов. Об этом во вторник, 20 мая, сообщил телеканал CNN со ссылкой на экспертов туристической индустрии.
Они объяснили, что в книге, по утверждениям автора, описаны предстоящие природные катастрофы, включая землетрясение, которое якобы произойдет в июле текущего года. Интерес к книге усилился благодаря совпадениям с событиями 2011 года — тогда землетрясение магнитудой 9,0, произошедшее на северо-востоке страны, вызвало мощное цунами и последующую аварию на АЭС «Фукусима-1».
Согласно данным турагентств, на фоне этих слухов количество бронирований в Японию резко снизилось, особенно среди путешественников из Китая, Гонконга, Таиланда и Вьетнама. По словам директора гонконгской компании WWPKG Си-Эн Юэня, туристический поток снизился вдвое и может продолжить падение.
Несмотря на регулярные заявления сейсмологов о том, что точные даты землетрясений предсказать невозможно, тревожные публикации в соцсетях продолжают оказывать влияние на планы и действия туристов, передает телеканал.
Профессор Мустафа Сары заявил, что турецкие курорты рискуют не открыть предстоящий туристический сезон из-за повсеместного распространения морской слизи, которую также называют «Кошмаром Мраморного моря». Эти существа поднимаются на поверхность моря, где массово гибнут и оставляют после себя липкий слой, похожий на слюну.