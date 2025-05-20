Аэропорт «Шереметьево» опроверг сообщения о массовых увольнениях

Ранее во вторник некоторые СМИ распространили информацию о том, что пассажирам, планирующим вылет из «Шереметьево», следует готовиться к очередям на входе в здания воздушной гавани и в зоне досмотра в связи с массовым увольнением сотрудников из-за низкой зарплаты.