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Аэропорт «Шереметьево» опроверг сообщения о массовых увольнениях

Аэропорт «Шереметьево» опроверг сообщения об увольнениях из-за низких зарплат.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Столичный аэропорт «Шереметьево» опроверг информацию о массовых увольнениях сотрудников из-за низких зарплат и указал, что в штатном режиме обеспечивает плановую полетную программу, а продолжительность прохождения пассажиров через входные группы терминалов и предполетный контроль соответствуют общепринятой практике, следует из сообщения авиагавани.

Ранее во вторник некоторые СМИ распространили информацию о том, что пассажирам, планирующим вылет из «Шереметьево», следует готовиться к очередям на входе в здания воздушной гавани и в зоне досмотра в связи с массовым увольнением сотрудников из-за низкой зарплаты.

В «Шереметьево» заявили, что данная информация «не соответствует действительности». «Международный аэропорт “Шереметьево” в штатном режиме обеспечивает плановую полетную программу с высоким уровнем пунктуальности, безопасности и качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний», — говорится в сообщении.

«Продолжительность прохождения пассажиров через входные группы терминалов и предполетный контроль соответствуют общепринятой практике, лучше отраслевых регламентов и стандартов с учетом обеспечения максимального уровня авиационной безопасности», — добавляется там.

Кроме того, аэропорт заявил, что размер оплаты труда работников соответствует рыночным условиям и формируется с учетом сложности и социальной значимости выполняемых задач. «Также предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты. Сотрудники обеспечены одним из наиболее привлекательных социальных пакетов в отрасли, который включает разнообразные льготы и опции», — указывается в сообщении.