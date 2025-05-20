Политик в Словакии обклеил украинский фургон фото погибших детей Донбасса

В своем Telegram-канале Слота заявил, что на городской площади в Жилине был установлен поврежденный фургон, который пытаются представить как автомобиль скорой помощи, якобы использовавшийся на Украине. Однако, по его словам, на этом транспортном средстве отсутствуют необходимые опознавательные знаки для машин данного типа.