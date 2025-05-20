Лидер партии DOMOV («Дом — национальная партия») Павол Слота обклеил выставленный в словацком городе Жилина украинский фургон фотографиями погибших в Донбассе детей.
В своем Telegram-канале Слота заявил, что на городской площади в Жилине был установлен поврежденный фургон, который пытаются представить как автомобиль скорой помощи, якобы использовавшийся на Украине. Однако, по его словам, на этом транспортном средстве отсутствуют необходимые опознавательные знаки для машин данного типа.
«Я видел правду собственными глазами, и поэтому я решил эту “неотложку” … обклеить фотографиями детей из Донбасса, которых в 2014—2020 годах целенаправленно убивали неонацистские бандеровцы и регулярная украинская армия», — подчеркнул политик.
Он обратился к гражданам с призывом не поддаваться дезинформации, распространяемой в Словакии, которая, по его мнению, направлена на вовлечение страны в противостояние с Российской Федерацией.
Политик совершил визит в Донбасс в октябре 2024 года. В ноябре того же года Слота совместно с журналисткой Михалой Гановской представили документальную ленту «Выбор народа. Свидетельство из Донбасса».