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Плановые совместные учения МЧС и Минского метрополитена пройдут сегодня ночью

Учения не повлияют на режим работы метрополитена.

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На станции метро «Кунцевщина» и «Автозаводская» будут проходить плановые совместные учения МЧС и Минского метрополитена. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Как уточнили в ведомстве, в ночь с 20 на 21 мая на станции метро «Кунцевщина» будут проводиться командно-штабные учения МЧС и Минского метрополитена с применением пожарной аварийно-спасательной техники.

Учения не повлияют на режим работы метрополитена.

МЧС просит с пониманием отнестись к проводимому мероприятию. -0-