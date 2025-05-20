Плановые совместные учения МЧС и Минского метрополитена пройдут сегодня ночью

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На станции метро «Кунцевщина» и «Автозаводская» будут проходить плановые совместные учения МЧС и Минского метрополитена. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Как уточнили в ведомстве, в ночь с 20 на 21 мая на станции метро «Кунцевщина» будут проводиться командно-штабные учения МЧС и Минского метрополитена с применением пожарной аварийно-спасательной техники.
Учения не повлияют на режим работы метрополитена.
МЧС просит с пониманием отнестись к проводимому мероприятию. -0-