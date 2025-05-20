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Дуров сообщил, что получил приглашение на форум Oslo Freedom Forum

Приглашение было направлено от имени Human Rights Foundation, которая отметила вклад предпринимателя в защиту цифровых свобод и сопротивление авторитарным требованиям.

Источник: Аргументы и факты

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что получил приглашение выступить на форуме Oslo Freedom Forum, который состоится 26−28 мая в Норвегии.

Приглашение было направлено от имени Human Rights Foundation, которая отметила вклад предпринимателя в защиту цифровых свобод и сопротивление авторитарным требованиям.

Дуров отметил, что постарается посетить мероприятие.

Ранее сообщалось, что Париж отклонил запрос Павла Дурова о поездке в США для переговоров. До этого предприниматель обвинил власти Франции в попытке повлиять на политику других стран.