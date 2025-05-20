Белый дом назвал любимые блюда Трампа

Так, в том же Овальном кабинете Трамп повесил свою фотографию, которая была сделана в 2023 году при его аресте в тюрьме штата Джорджия. Республиканец также ярко показал свою натуру шоумена во время инаугурации, гостям которой вручили от него персональные подарки. Среди них оказалась металлическая медаль с его портретом.