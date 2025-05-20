Белый дом назвал любимые блюда Трампа

Американский президент Дональд Трамп из еды больше всего любит мясные стейки и шоколадное мороженое. Об этом во вторник, 20 мая, рассказала официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
По словам пресс-секретаря администрации США, глава государства также очень любит перекусить в сети ресторанов McDonald’s, где чаще всего заказывает гамбургеры и картошку фри. Кроме того, Трамп ежедневно ест ирис «в хорошем объеме».
— Он любит гамбургеры из McDonald’s и картофель фри. А кто нет? — передает слова Левитт газета The New York Post.
Сам американский президент также говорил о любви к диетической Coca-Cola. Он рассказал, что посетители Овального кабинета в Белом доме зачастую принимают кнопку для заказа этого напитка за пульт запуска ядерного оружия. Президент США в целом уделяет большое внимание деталям и символическим жестам.
Так, в том же Овальном кабинете Трамп повесил свою фотографию, которая была сделана в 2023 году при его аресте в тюрьме штата Джорджия. Республиканец также ярко показал свою натуру шоумена во время инаугурации, гостям которой вручили от него персональные подарки. Среди них оказалась металлическая медаль с его портретом.