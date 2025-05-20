Дуров заявил о готовности поехать в Румынию и дать показания насчет выборов

Предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров во вторник, 20 мая, на своей странице в социальной сети X заявил о готовности лично прибыть в Румынию и дать показания насчет иностранного вмешательства в президентские выборы в стране.
— Я готов приехать и дать показания, если это поможет демократии Румынии, — написал Дуров.
Основатель Telegram 18 мая заявил, что к руководству платформы обратилось правительство одной из стран Западной Европы с просьбой о блокировке румынских консерваторов. Министерство иностранных дел (МИД) Франции в ответ на этого заявило, что Париж ведет себя ответственно и уважает демократические институты, поэтому не вмешивается в электоральный процесс Бухареста.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в тот же день высмеяла обвинения Бухареста в адрес Москвы во вмешательстве в президентские выборы. Она пошутила, что в этот процесс можно «только вляпаться», а не вмешаться. Уже на следующий день дипломат заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон должен ответить Дурову и объяснить, действительно ли Елисейский дворец вмешался в выборы в Румынии.