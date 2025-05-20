Дуров заявил о готовности поехать в Румынию и дать показания насчет выборов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в тот же день высмеяла обвинения Бухареста в адрес Москвы во вмешательстве в президентские выборы. Она пошутила, что в этот процесс можно «только вляпаться», а не вмешаться. Уже на следующий день дипломат заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон должен ответить Дурову и объяснить, действительно ли Елисейский дворец вмешался в выборы в Румынии.