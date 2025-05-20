Праздник со слезами: как юбилей Победы в 1995-м едва не прошел незамеченным

Однако в мае 1995 г. я понял, что мне никто не поможет, кроме, как всегда, Господа Бога. Решающее совещание с заявителями было назначено на пятницу, 7 мая. Есть мнение врачей, что ночью во сне головной мозг отдыхает. Ничего подобного, и когда его обладателя загнали в западню, мозг работает и ищет правильный выход. Я проснулся с уже принятой чередой поступков (как бы сейчас сказали — «с выстроенной логистикой»). Первая связь по «кремлевке» (все разговоры всегда записывались) с председателем Мосгорсуда З. И. Корневой. Объяснил ей подробно всю ситуацию и возможные последствия кем-то задуманной провокации. Оказалось, что ее родственники тоже воевали и собирались на шествие. Мы договорились, что она даст команду в Басманный суд, чтобы заявление в субботу было рассмотрено и удовлетворено. А именно: «Отказ в шествии незаконен, и шествию быть». Дальше звонок в прокуратуру г. Москвы, чтобы зампрокурора был в 10.00 в Басманном суде и поддержал заявителей. С юридической точки зрения все было законно и обоснованно — комар носа не подточит. Чтобы молодой судья не запутался в возникшей ситуации, мы подготовили ему подробную справку с выводом, что никаких законных оснований для запрета шествия 9 Мая нет, и я ему эту справку отвез и на словах все рассказал. Оставалось самое неприятное — встреча с агрессивными заявителями. Пятница, 7 мая, зал в мэрии почти полон ими плюс телевидение и пресса. Я коротко доложил, что шествие запрещено, но есть и еще информация. Телевидение и пресса быстро исчезли докладывать руководству, что будет большой скандал и беспорядки. Мои помощники проследили за тем, что эти люди удалились и не подслушивают.