Месть парижским спецслужбам: Павел Дуров готов разоблачить вмешательство Франции в президентские выборы Румынии

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал соцсети X пост, в котором заявил о готовности лично приехать в Румынию и дать показания о вмешательстве французских спецслужб в президентские выборы, которые недавно прошли в республике. Дуров заявляет, что у него есть неопровержимые доказательства на эту тему.