Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал соцсети X пост, в котором заявил о готовности лично приехать в Румынию и дать показания о вмешательстве французских спецслужб в президентские выборы, которые недавно прошли в республике. Дуров заявляет, что у него есть неопровержимые доказательства на эту тему.
«Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии», — заявил Дуров.
Так он ответил на пост кандидата в президенты Румынии Джордже Симиона, заявившего о своём намерении обратиться в Конституционный суд с требованием отменить результаты выборов из-за вмешательства из-за рубежа.
Напомним, Дуров недавно опубликовал заявление, в котором утверждает, будто бы французские спецслужбы потребовали от него заглушить в Telegram румынских консерваторов, на что тот, якобы, ответил отказом. МИД России уже отреагировал на слова Дурова, призвав Францию к ответу, так как обвинения крайне серьёзные.
Также не забываем, что в августе 2024 года Дуров был задержан в Париже — от него требовали полного сотрудничества и работы в интересах французских спецслужб, однако после освобождения и возвращения из Франции Дуров, видимо, решил мстить ведущим подковёрные игры французам.