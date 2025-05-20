Невролог Мартынов рассказал, когда лучше ложиться спать

Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, что для борьбы с бессонницей нужно ложиться спать и вставать в одно и то же время. Он добавил, что можно облегчить состояние, если не спеша пройтись около 20−30 минут вокруг дома и принять душ, при этом температуру индивидуально должен выбрать каждый человек. Кроме того, важно, чтобы помещение, в котором спят, было темным, в нем была достаточная влажность, а температура не превышала отметки в 21 градус тепла.