Невролог Мартынов рассказал, когда лучше ложиться спать

Ложиться спать лучше до 23:00, поскольку гормон сна начинает активно вырабатываться около 21:00 и достигает пика к полуночи. Об этом заявил врач-невролог Владимир Мартынов.
— Те, кто засыпает в два-три часа ночи, даже если спят восемь часов, часто все равно чувствуют усталость, — пояснил врач.
Он добавил, что взрослому человеку для полноценного восстановления требуется от семи до девяти часов сна, передает РИА Новости.
Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, что для борьбы с бессонницей нужно ложиться спать и вставать в одно и то же время. Он добавил, что можно облегчить состояние, если не спеша пройтись около 20−30 минут вокруг дома и принять душ, при этом температуру индивидуально должен выбрать каждый человек. Кроме того, важно, чтобы помещение, в котором спят, было темным, в нем была достаточная влажность, а температура не превышала отметки в 21 градус тепла.
Диетолог Алена Капустина объяснила, что причиной тяжелого пробуждения по утрам является не только лень, но и недостаток питательных веществ, особенно железа. Также важную роль в регуляции сна и в бодрствовании играют витамины B и D. Их дефицит может привести к нарушениям сна, усталости, раздражительности и проблемам с концентрацией.