Инфекционист развеял популярные мифы о гепатите

Гепатит может быть вызван разными вирусами, которые различаются характером течения и способами передачи, о главных заблуждениях, связанных с гепатитами, рассказал в беседе с изданием «Газете.Ru» доцент кафедры инфекционных болезней Владимир Конев.
«Гепатит — это воспаление печени. Желтуха — это симптом, который может возникнуть нарушениях работы печени и не обязательно сопровождать гепатит. Особенно часто болезнь протекает без желтухи у детей и при хроническом течении», — сообщил врач.
Медик добавил, что наиболее известны вирусные гепатиты A, B, C, D и E, однако, через посуду, укусы насекомых и контакты с другими людьми может передаваться только гепатит В.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что риск заражения гепатитом C можно существенно снизить, соблюдая меры неспецифической профилактики. Среди основных рекомендаций — использование только индивидуальных средств гигиены, таких как бритвы и маникюрные принадлежности, а также применение барьерных средств защиты, включая презервативы.
Минздрав России расширил программу профилактических медицинских осмотров, включив туда исследование на гепатит С, передает RT.