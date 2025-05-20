Суд продлил арест основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу до 25 августа

Мещанский районный суд в Москве принял решение о продлении срока содержания под стражей основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу на три месяца, до 25 августа. Об этом сообщил корреспондент «Ъ».
Аналогичное решение было принято в отношении второго фигуранта дела — бывшего генерального директора «Русагро» Максима Басова. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и мошенничестве.
По данным следствия, в 2018 году Мошкович и Басов приобрели 85% акций кипрской компании Solpro Investment Ltd., которая являлась учредителем холдинга «Солнечные продукты», принадлежавшего Владиславу Бурову. Обвиняемые не выполнили обязательства по погашению кредитов холдинга и стали фигурантами уголовного дела.
В ходе расследования удалось установить 16 потерпевших. В их числе Владислав Буров, компания-кредитор «Сингента» и Федеральная налоговая служба (ФНС). Общий размер ущерба оценивается в 47 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что суд отклонил жалобу бывшего гендиректора «Русагро» Басова на арест.