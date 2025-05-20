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Названы лекарства, которые опасно смешивать с кофе

Терапевт Уртенова: обезболивающие и антибиотики нельзя смешивать с кофе.

Источник: Комсомольская правда

При приеме лекарств следует воздержаться от кофе, даже если в инструкции к препарату это не указано в рекомендациях. Дело в том, что кофеин способен повлиять на действие некоторых таблеток, об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-терапевт Назифат Уртенова.

— Некоторые антибиотики замедляют выведение кофеина из организма. При совместном приеме возможны бессонница, нервозность, дрожь. Опасность представляет и совместный прием обезболивающих и жаропонижающих препаратов, — отметила доктор.

Медик также рекомендовала не сочетать ароматный напиток с антидепрессантами и психотропными препаратами, препаратами железа и лекарствами от диабета, а также противозачаточными препаратами.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что кофеин нередко становится причиной диуреза, так как стимулирует работать почки быстрее, а это раздражает мочевой пузырь. Если пить кофе и забывать про воду, нередко также ухудшается качество кожи и организм стареет быстрее.

Кроме того, при гастрите и язвенной болезни кофе вызывает усугубление воспалительного процесса.. Также стоит исключить употребление этого напитка при панкреатите, передает RT.