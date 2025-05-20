Названы лекарства, которые опасно смешивать с кофе

При приеме лекарств следует воздержаться от кофе, даже если в инструкции к препарату это не указано в рекомендациях. Дело в том, что кофеин способен повлиять на действие некоторых таблеток, об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-терапевт Назифат Уртенова.
— Некоторые антибиотики замедляют выведение кофеина из организма. При совместном приеме возможны бессонница, нервозность, дрожь. Опасность представляет и совместный прием обезболивающих и жаропонижающих препаратов, — отметила доктор.
Медик также рекомендовала не сочетать ароматный напиток с антидепрессантами и психотропными препаратами, препаратами железа и лекарствами от диабета, а также противозачаточными препаратами.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что кофеин нередко становится причиной диуреза, так как стимулирует работать почки быстрее, а это раздражает мочевой пузырь. Если пить кофе и забывать про воду, нередко также ухудшается качество кожи и организм стареет быстрее.
Кроме того, при гастрите и язвенной болезни кофе вызывает усугубление воспалительного процесса.. Также стоит исключить употребление этого напитка при панкреатите, передает RT.