Названы лекарства, которые опасно смешивать с кофе

При приеме лекарств следует воздержаться от кофе, даже если в инструкции к препарату это не указано в рекомендациях. Дело в том, что кофеин способен повлиять на действие некоторых таблеток, об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-терапевт Назифат Уртенова.