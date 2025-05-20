Миронов призвал повысить пенсии работающим пенсионерам

«Мы этого добивались восемь лет, направляли в Минфин расчёты, доказывающие, что индексация выгоднее бюджету. Потому что в её отсутствие у нас почти половина работающих пенсионеров, около 7 миллионов человек, ушли “в тень”. Год назад я рассказал об этих расчетах президенту России Владимиру Путину, в итоге нужное решение было принято», — подчеркнул лидер СРЗП.