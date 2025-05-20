Москалькова выступает за бесплатный проезд к могилам ветеранов для их семей

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в Совфеде о необходимости предоставления права бесплатного проезда к могилам ветеранов боевых действий для всех членов их семей. Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.
По словам Москальковой, она попросила законодателей о правовом урегулировании вопроса о бесплатном проезде членов семей ветеранов боевых действий, а также призвала упростить процедуру предоставления участникам СВО отпусков, рекомендованных военно-врачебными комиссиями.
Кроме того, омбудсмен высказалась за расширение сети профессиональных центров реабилитации ветеранов войн.
Ранее Москалькова рассказала, что в настоящее время бесплатный проезд к могиле ветерана боевых действий предоставляется родителям и одному из членов его семьи.