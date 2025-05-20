Туск: Польша не будет отправлять свои войска на Украину

Отвечая на соответствующий вопрос, Туск отметил, что решение властей Польши не отправлять свои войска на Украину является окончательным и не подлежит пересмотру. Премьер также подчеркнул, что оно не вызвано каким-либо давлением на республику со стороны партнеров с Запада.