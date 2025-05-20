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Туск: Польша не будет отправлять свои войска на Украину

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что республика не отправит свои войска на Украину и не будет пересматривать это решение.

Источник: Комсомольская правда

Польша не намерена отправлять войска республики на территорию Украины. Об этом в эфире телеканала TVP Info заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

Отвечая на соответствующий вопрос, Туск отметил, что решение властей Польши не отправлять свои войска на Украину является окончательным и не подлежит пересмотру. Премьер также подчеркнул, что оно не вызвано каким-либо давлением на республику со стороны партнеров с Запада.

По словам Туска, Соединенные Штаты также в курсе позиции Польши по данному вопросу, как и лидеры европейских стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьера Британии Кира Стармера.

Ранее KP.RU сообщал, о заявлении главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, что ни о каком присутствии иностранных военнослужащих на территории Украины речь идти не может.