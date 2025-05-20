Врач рассказал, как семья провоцирует ожирение ребенка

Ожирение в последние годы становится все более распространенной проблемой, причем, не только среди взрослого населения, но и среди детей. О том, какие факторы провоцирует детское ожирение, сообщил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» кандидат медицинских наук Александр Неймарк.
— Очень часто полные дети живут в семьях, где проблемы с весом испытывают и родители. Дети растут без режима, без контроля, с постоянным доступом к еде и гаджетам, — пояснил доктор.
Медик добавил, что основой рациона у таких детей являются простые углеводы — сладости и фастфуд. Кроме того, они мало и редко двигаются, проводя время основную часть свободного времени перед экраном компьютера или смартфона. Причем с возрастом вредные привычки обычно только усиливаются, соответственно, проблемы со здоровьем усугубляются.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что на набор лишнего веча влияет неправильный режим дня, недостаточное количество сна, отсутствие завтрака, психологические проблемы. Нельзя исключать и наследственный фактор.
Для диагностики ожирения используется индекс массы тела (ИМТ), который учитывает рост, вес и возраст. Более точный результат можно получить с помощью биоимпедансного анализа, измеряющего количество жировой и мышечной массы, передает RT.