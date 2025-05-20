Врач рассказал, как семья провоцирует ожирение ребенка

Медик добавил, что основой рациона у таких детей являются простые углеводы — сладости и фастфуд. Кроме того, они мало и редко двигаются, проводя время основную часть свободного времени перед экраном компьютера или смартфона. Причем с возрастом вредные привычки обычно только усиливаются, соответственно, проблемы со здоровьем усугубляются.