Губерниев раскритиковал Вяльбе за жалобы на низкие зарплаты лыжников

— Мне кажется, или Елена Валерьевна заелась, или она не ведает, что творит. Я считаю, что ей лучше рот закрыть, если честно, и помолчать. Потому что каждым высказыванием она показывает свою полную некомпетентность… Мне кажется, стыдно говорить такие вещи, Елена Валерьевна. Нищеброды за 140 тысяч рублей, при этом спортсмены деньги на одежду и еду практически не тратят. Ну окей, шикарно живете, — добавил Губерниев в беседе с Матч ТВ.