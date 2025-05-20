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Губерниев раскритиковал Вяльбе за жалобы на низкие зарплаты лыжников

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко раскритиковал слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о низких зарплатах российских лыжников, в частности, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко раскритиковал слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о низких зарплатах российских лыжников, в частности, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

Вяльбе утверждала, что Большунов получает в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) всего 140 тысяч рублей в месяц и вынужден зарабатывать «нормальные деньги» за счет рекламы.

Губерниев обвинил Вяльбе в обмане, подчеркнув, что у федерации есть спонсорские средства и доходы от единого регулятора. Он также отметил значительные заработки Большунова, включая рекламные контракты и зарплату от региона. Губерниев добавил, что Вяльбе получает две зарплаты: как президент федерации и как главный тренер, но фактически не занимается тренерской работой.

— Мне кажется, или Елена Валерьевна заелась, или она не ведает, что творит. Я считаю, что ей лучше рот закрыть, если честно, и помолчать. Потому что каждым высказыванием она показывает свою полную некомпетентность… Мне кажется, стыдно говорить такие вещи, Елена Валерьевна. Нищеброды за 140 тысяч рублей, при этом спортсмены деньги на одежду и еду практически не тратят. Ну окей, шикарно живете, — добавил Губерниев в беседе с Матч ТВ.

Губерниев в воскресенье, 20 апреля, поздравил главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе с днем рождения и пожелал ей отметить следующую годовщину «спокойно в кругу друзей и семьи», поскольку он уже сменит ее на занимаемом посту.