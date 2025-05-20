Лыжник Большунов не будет поддерживать отечественных производителей

«Наш олимпийский чемпион Большунов находится на ставке в ЦСП в 140 тысяч в месяц. За счет рекламы он зарабатывает деньги. Мы не футболисты и не хоккеисты, мы считаем каждую копейку. Я буду готова работать с компаниями, которые будут платить спортсменам. Все они находятся на контрактах, им платят деньги, никто не согласится их потерять только для того, чтобы поддержать российского производителя», — отметила Вяльбе в ходе встречи.