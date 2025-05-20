Лыжник Большунов не будет поддерживать отечественных производителей

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не станет бесплатно рекламировать лыжи отечественных производителей, так как он имеет рекламные контракты, за которые платят деньги. Об этом заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в Госдуме.
Также руководитель ФЛГР раскрыла, сколько легендарный лыжник получает за участие в сборной страны. По словам Вяльбе, его ставка составляет 140 тысяч рублей в месяц от Центра спортподготовки сборных. Однако существенную часть своего заработка он обеспечивает за счет рекламных контрактов.
«Наш олимпийский чемпион Большунов находится на ставке в ЦСП в 140 тысяч в месяц. За счет рекламы он зарабатывает деньги. Мы не футболисты и не хоккеисты, мы считаем каждую копейку. Я буду готова работать с компаниями, которые будут платить спортсменам. Все они находятся на контрактах, им платят деньги, никто не согласится их потерять только для того, чтобы поддержать российского производителя», — отметила Вяльбе в ходе встречи.
В Госдуме состоялся круглый стол, посвященный российскому спорту. Обсуждались проблемы и перспективы импортозамещения в этой сфере. Вяльбе в ходе дискуссии отметила низкое качество российских лыж. Она назвала их «жигулями», которые она бы не купила, так как машина еще не готова, считает глава ФЛГР.