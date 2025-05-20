Риск рака и сердечные болезни: врач рассказала, чем опасна пыль

Мы привыкли к пыли дома и на улице, однако, вдыхание мелких частиц может привести к опасным последствиям для здоровья — начиная от аллергии и заканчивая рискам развития онкологии. Об этом предупредила в разговоре с изданием «РИАМО» врач-терапевт Светлана Бурнацкая.
— Уровень опасности пыли и ее влияние на здоровье зависят от различных факторов, в том числе от ее состава и концентрации в воздухе. Продолжительное воздействие пыли, содержащей химические вещества или тяжелые металлы, может увеличить риск развития серьезных хронических заболеваний, включая рак и сердечные болезни, — цитирует издание доктора.
Врач отметила, что из-за аллергенов в пыли у человека могут развиться аллергический ринит, конъюнктивит и астма. Кроме того, пыль может переносить вирусы и бактерии. Больше других от этого страдают люди с ослабленным иммунитетом. Чтобы обезопасить себя, медик посоветовала использоваться в помещениях устройства для очистки воздуха.
По данным телеканала «Царьград», при высоком уровне загрязнения, пыль может вызывать головную боль, головокружение, тошноту, кашель, чихание.
Ранее 360.ru сообщил, что в домовой пыли могут встречаются клещи, особенно в тех помещениях, где есть ковры на полу, дорожки, и их не часто пылесосят. Они очень мелкие, но вызывают аллергию и астму.