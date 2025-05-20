Риск рака и сердечные болезни: врач рассказала, чем опасна пыль

Врач отметила, что из-за аллергенов в пыли у человека могут развиться аллергический ринит, конъюнктивит и астма. Кроме того, пыль может переносить вирусы и бактерии. Больше других от этого страдают люди с ослабленным иммунитетом. Чтобы обезопасить себя, медик посоветовала использоваться в помещениях устройства для очистки воздуха.