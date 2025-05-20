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Что съесть, чтобы замедлить старение: советы косметолога

Косметолог Майгурова посоветовала есть ягоды и орехи для замедления старения.

Источник: Комсомольская правда

Съесть молодильные яблочки и мгновенно помолодеть, как в сказке, конечно, невозможно, но некоторая пища, действительно способна замедлить процессы старения. Все дело в антиоксидантах — веществах, защищающих клетки от повреждений, об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-косметолог, дерматолог Виолетта Майгурова.

— Ягоды, такие как черника, малина, клубника и ежевика, являются мощными источниками антиоксидантов. Они содержат антоцианы, которые защищают клетки от повреждений и способствуют улучшению состояния кожи, — объяснила медик.

Доктор также посоветовала есть орехи: миндаль, грецкие и семена льна — они содержат жиры, которые помогают увлажнять кожу. А еще обеспечивают организм витамином E, защищая клетки от стресса.

Кроме того, к «молодильным» продуктам врач отнесла зеленые овощи, темный шоколад в умеренных количествах, цитрусовые фрукты и воду.

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что зелёный чай также богат антиоксидантами, включая катехины, которые способствуют уменьшению воспалительных процессов в коже и улучшению её общего состояния.

Кроме того, чтобы продлить молодость, следует уменьшить в рационе количество сахара и простых углеводов, вызывающих процесс повреждения тканей, передает RT.