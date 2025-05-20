Что съесть, чтобы замедлить старение: советы косметолога

Съесть молодильные яблочки и мгновенно помолодеть, как в сказке, конечно, невозможно, но некоторая пища, действительно способна замедлить процессы старения. Все дело в антиоксидантах — веществах, защищающих клетки от повреждений, об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-косметолог, дерматолог Виолетта Майгурова.