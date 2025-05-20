Россиянам объяснили, как платить меньше за коммуналку: рабочие способы сэкономить на электричестве

Специалист также посоветовала установить индивидуальные приборы учета воды, что будет гораздо выгоднее, чем платить по нормативу. Также она напомнила, что современные модели бытовой техники с маркировкой A+++ потребляют до 50% меньше электричества, чем их предыдущие собратья. Поэтому, при покупке холодильника или стиральной машины, рекомендуется обратить внимание на экономные модели.