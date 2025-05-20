Россиянам объяснили, как платить меньше за коммуналку: рабочие способы сэкономить на электричестве

Существенно сэкономить на оплате коммунальных счетов помогут современные технологии — например, светильники со светодиодными лампами потребляют меньше энергии, чем лампы предыдущего поколения. Об этих и других способах платить за услуги меньше, рассказала в беседе с корреспондентом «РИАМО» финансовый консультант Татьяна Волкова.
— Светодиодные лампы потребляют в 8−10 раз меньше энергии, чем обычные. Заменив освещение во всей квартире, можно сэкономить десятки киловатт в месяц, — отметила эксперт.
Специалист также посоветовала установить индивидуальные приборы учета воды, что будет гораздо выгоднее, чем платить по нормативу. Также она напомнила, что современные модели бытовой техники с маркировкой A+++ потребляют до 50% меньше электричества, чем их предыдущие собратья. Поэтому, при покупке холодильника или стиральной машины, рекомендуется обратить внимание на экономные модели.
Ранее 360.ru рассказал, что при мытье в посудомоечной машине тратится в два-три раза меньше воды, чем при мытье посуды в раковине.
С 1 июля 2025 года в России произойдет плановая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которая составит 11,9%. Об этом сообщил член комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, передает телеканал «Царьград».