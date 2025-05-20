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Невролог объяснил, как заподозрить болезнь Альцгеймера

Невролог Махинов: пациент с Альцгеймером часто забывает недавние события.

Источник: Комсомольская правда

Болезнью Альцгеймера часто страдают пожилые люди, причем заболевание развивается постепенно, разрушая когнитивные функции человека. Какие признаки позволяют заподозрить болезнь, сообщил в разговоре с изданием «Газета.Ru» невролог Константин Махинов.

«В первую очередь утрачивается память на текущие события — человек с болезнью Альцгеймера может забывать недавние события, разговоры, терять вещи, часто повторять вопросы, испытывать трудности с подбором слов», — объяснил доктор.

По словам специалиста, при подобных симптомах требуется немедленно обратиться к врачу, который сможет точно определить наличие болезни. Терапия позволяет купировать симптомы заболевания.

Статистика утверждает, что болезнь Альцгеймера стали выявлять в более раннем возрасте, чем раньше. Это может быть связано с тем, что люди стали проходить осмотры в более молодом возрасте, передает телеканал «Царьград».

Ранее 360.ru сообщил, что для снижения рисков болезни Альцгеймера необходимо читать научные статьи, смотреть серьезные фильмы, чаще разговаривать с людьми, которые могут объяснить сложные вещи.