Названа доза меда, которую можно съесть без вреда для здоровья

Мед — полезный продукт, однако употреблять его важно в меру. В день здоровому достаточно будет съесть всего пару ложек, такой совет озвучил в разговоре с корреспондентом издания «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.
— Для взрослого человека рекомендуется не превышать 1−2 столовые ложки меда или примерно 30 граммов ежедневно. Это количество может меняться в зависимости от состояния здоровья, — заявил медик.
Доктор добавил, что можно выбирать сорт ароматной сладости, исходя из потребностей. Например, лавандовый мед помогает при бессоннице, а гречишный — помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.
Ранее 360.ru рассказал, что мед содержит антиоксиданты, они защищают клетки от повреждений свободными радикалами. Кроме того, противовоспалительные свойства меда улучшают пищеварение и способствуют росту полезной микрофлоры кишечника. Также мед известен своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами.
По данным RT, мед нужно хранить в сухом месте при температуре около +20 градусов.