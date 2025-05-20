За срубленные у себя на даче деревья россияне рискуют получить штраф

Краснокнижные деревья нельзя рубить даже собственникам участков.
Вырубка краснокнижных деревьев и кустарников на дачном участке запрещена даже собственникам земли, а за нарушение этого правила можно получить серьезные штрафы. Об этом сообщил руководитель программы по сохранению растительного мира фонда «Природа и люди», член общественного совета при Рослесхозе Константин Кобяков.
«Все, что находится на частной земле, принадлежит ее собственнику, однако и здесь есть нюансы. Во-первых, нельзя рубить деревья, занесенные в Красную книгу (федеральную или региональную), или те, которые являются местом обитания краснокнижных животных или растений. Во-вторых, полученную древесину нельзя продавать, только самому пустить на дрова», — рассказал Кобяков aif.ru.
По словам Кобякова, штрафы за несанкционированную вырубку зависят от объема древесины, возраста и размера растения, а также от статуса территории. Так, за вырубку краснокнижного дерева штраф может составить до нескольких сотен тысяч рублей. За спил деревьев в муниципальной собственности — до 100 тысяч рублей. Если участок находится в особой зоне, например водоохранной, применяется повышающий коэффициент. Помимо штрафа, назначается компенсация вреда окружающей среде, суммы которой могут быть значительными. Эксперт предупредил, что административная ответственность легко может перейти в уголовную: порог ущерба составляет всего 10 тысяч рублей — например, если спилить крупную березу в природоохранной зоне.
Он также пояснил, что перед тем как рубить дерево, надо понять, на какой земле оно растет, и обратиться в соответствующий орган за разъяснениями. Если земля в федеральной собственности — нужно в лесничество, если принадлежит муниципалитету — в местную администрацию.
Ранее сообщалось, что за срыв сирени в городских парках россиянам может грозить штраф до 500 тысяч рублей или даже уголовная ответственность, поскольку такие кусты считаются собственностью города. Если ущерб от действий превышает 2,5 тысячи рублей или нанесен умышленно, нарушителя могут привлечь по статье о краже или незаконной рубке насаждений.