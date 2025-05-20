За срубленные у себя на даче деревья россияне рискуют получить штраф

По словам Кобякова, штрафы за несанкционированную вырубку зависят от объема древесины, возраста и размера растения, а также от статуса территории. Так, за вырубку краснокнижного дерева штраф может составить до нескольких сотен тысяч рублей. За спил деревьев в муниципальной собственности — до 100 тысяч рублей. Если участок находится в особой зоне, например водоохранной, применяется повышающий коэффициент. Помимо штрафа, назначается компенсация вреда окружающей среде, суммы которой могут быть значительными. Эксперт предупредил, что административная ответственность легко может перейти в уголовную: порог ущерба составляет всего 10 тысяч рублей — например, если спилить крупную березу в природоохранной зоне.