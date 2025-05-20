Педиатр рассказала, как помочь школьнику лучше учиться и подготовиться к экзамену

Улучшить память и концентрацию школьнику помогут физические упражнения. Речь не обязательно должна идти про серьезные спортивные занятия — в период подготовки к экзаменам. Например, достаточно сделать перерыв на прогулку на свежем воздухе, об этом заявила в разговоре с изданием «РИАМО» врач-педиатр Екатерина Морозова.
— Дело в том, что во время движения усиливается кровообращение, в том числе и в мозге. Простая прогулка в парке или короткая разминка между занятиями может повысить продуктивность на 20−30%, — объяснила доктор.
Она уточнила, что многие старшие школьники жертвуют ночным отдыхом ради дополнительных часов подготовки к ЕГЭ, однако, недосып серьезно снижает способность к обучению. Поэтому важно ложиться до полуночи, когда мозг наиболее эффективно обрабатывает и систематизирует полученную за день информацию.
Ранее 360.ru сообщил, что экзамены для ребят это всегда очень тяжелое испытание, потому что от родителей им больше всего хочется получить именно эмоциональной поддержки.
Главной профилактикой нервного срыва перед экзаменами будет снижение значимости предстоящего события, передает «Москва 24». Поэтому психологи рекомендуют убрать разговоры о ЕГЭ до минимума.