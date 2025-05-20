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Косметолог перечислила вредные для кожи компоненты косметики

Косметолог Амосова: эфирные масла и ретинол могут навредить коже.

Источник: Комсомольская правда

Весной и летом, когда солнце светит активно, следует отказаться от косметики с кислотами и некоторыми эфирными маслами. Такой эффект в беседе с «Газетой.Ru» озвучила дерматолог, косметолог Галина Амосова.

— Эфирные масла цитрусовых на солнце вызывают ожоги и темные пятна. А Ретинол и его производные усиливают шелушение, снижая естественную защиту от УФ-лучей — кожа может получить ожог или стойкую пигментацию, — предупредила эксперт.

Специалист также рекомендовала воздержаться от использования салициловой кислоты, которая входит в состав некоторых агрессивных средств для очищения кожи. Дело в том, что в большой концентрации она делает кожу уязвимой перед ветром, солнцем и аллергенами.

Ранее 360.ru сообщил, что чаще всего пигментация проявляется из-за ультрафиолетового излучения, изменения гормонального фона, приема ряда антибиотиков. Кроме того, она может возникнуть из-за повреждения кожи.

Кроме того, при длительном пребывании на солнце происходит повреждение кожи и снижение ее защитных свойств: повышается активность сальных желез, возникает гиперпродукция кожного сала, что впоследствии приводит к закупорке выводных протоков желе, передает «Москва 24».