Глава Роспотребнадзора призвала готовиться к новым пандемиям

«Да, (пандемии в будущем — ред.) будут, да, готовиться надо. И нельзя сказать, что мы вот сегодня встали, да, мы сегодня готовы. Мир вокруг настолько неизведан и настолько непредсказуем, что эту готовность нужно формировать и оттачивать каждый день», — рассказала Попова.