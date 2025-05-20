Что поможет при метеозависимости: советы терапевта

Метеозависимость, то есть чувствительность к смене погодных условий, может возникать у людей с хроническими заболеваниями и часто проявляется ухудшением самочувствия. Об этом, а также о том, как бороться с данным состоянием, рассказала «РИАМО» врач-терапевт Светлана Бурнацкая.