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Что поможет при метеозависимости: советы терапевта

Особенно остро на капризы погоды реагируют люди с хроническими заболеваниями.

Источник: Комсомольская правда

Метеозависимость, то есть чувствительность к смене погодных условий, может возникать у людей с хроническими заболеваниями и часто проявляется ухудшением самочувствия. Об этом, а также о том, как бороться с данным состоянием, рассказала «РИАМО» врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

«Особенно остро на капризы погоды реагируют люди с хроническими заболеваниями, резкий скачок атмосферного давления может спровоцировать гипертонический криз. Чаще всего метеочувствительные люди жалуются на головные боли, слабость, тошноту, скачки артериального давления и общее недомогание», — сообщила специалист.

По ее словам, снизить негативное влияние погодных факторов можно с помощью простых, но эффективных мер. Помогут регулярные физнагрузки, контрастный душ, полноценный сон и сбалансированное питание. Также не лишним будет обратиться за медицинской консультацией для определения и лечения хронических заболеваний, если они имеются.

Ранее «Страсти» отметили, что причины возникновения головных болей у ряда пациентов во время дождя и грозы в медицинском сообществе являются предметом споров и дискуссий. Наиболее вероятная теория предполагает, что головные боли возникают в ответ на резкое изменение барометрического давления, на которое реагируют барорецепторы менингеальных оболочек, сосудов головного мозга и рецепторов, расположенных в пазухах носа.