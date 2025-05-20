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Россиянам перечислили отличия натурального меда от подделки

Гастроэнтеролог Белоусов: тест с водой поможет отличить настоящий мед от сиропа.

Источник: Комсомольская правда

Отличить натуральный мед от сахарного сиропа с ароматическими добавками помогут внешний вид, консистенция, запах, а также различные тесты, о них рассказал изданию «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

— Внешне натуральный мед обычно более густой и тягучий. Если же он слишком прозрачный или жидкий, то это может быть признаком добавления сиропов. Также может помочь тест с водой: добавьте немного меда в холодную воду. Натуральный мед оседает на дно, тогда как подделка будет быстро растворяться, — сообщил специалист.

Медик уточнил, что натуральный мед имеет выраженный и приятный аромат. Подделка может пахнуть слишком сладко или не иметь аромата вообще.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что качество любого меда можно быстро определить при растирании его между пальцами — хороший мед легко разотрется и быстро растает, не скатываясь в комки. Подделки сильно липнут, тянутся и скатываются в комочки.