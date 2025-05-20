Россиянам перечислили отличия натурального меда от подделки

— Внешне натуральный мед обычно более густой и тягучий. Если же он слишком прозрачный или жидкий, то это может быть признаком добавления сиропов. Также может помочь тест с водой: добавьте немного меда в холодную воду. Натуральный мед оседает на дно, тогда как подделка будет быстро растворяться, — сообщил специалист.