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Слышны взрывы в небе над Тульской областью — работает ПВО

Жители города Алексин в Тульской области сообщили о громких звуках взрывов в небе. По информации Telegram-канала SHOT, работает российская система ПВО.

Источник: Life.ru

Подробности происшествия пока не разглашаются. Официальные источники продолжают уточнять данные.

Ранее сообщалось, что вечером 20 мая дежурные расчёты ПВО России успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны, за 1 час 40 минут в воздушном пространстве трёх регионов было сбито 15 дронов самолётного типа. Основной удар пришёлся на Орловскую область, где было уничтожено 11 аппаратов. Ещё три беспилотника были сбиты над Брянской областью, и один — над Белгородской.