МИД России откроет на сайте раздел, посвященный юбилею Победы

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. МИД РФ откроет на своем сайте специальный раздел, где соберет все материалы министерства и посольств, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канал.
«МИД России уже много лет прилагает активные усилия по донесению правды о Великой Отечественной войне до широкой аудитории. Не было бы преувеличением сказать, что онлайн-ресурсы МИД и наших посольств стали настоящими интернет-амбассадорами исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне», — сообщила Захаровае.
Она отметила, что на аккаунтах МИД России в соцсетях не только на русском, но и на английском, испанском, французском и арабском языках каждый день рассказывается правда о Великой Отечественной. Только в первой половине этого года российские дипломаты сделали более 7 тысяч соответствующих публикаций в разных форматах — от крупных статей до образовательных роликов, посвященных Победе и рассказывающие об исторических фактах, уточнила она.
«Сейчас мы завершаем работу над запуском специального раздела на веб-портале министерства, где в удобной и доступной форме будут собраны все материалы, посвященные 80-й годовщине Победы… На сайте они будут навсегда отфиксированы, станут источником, который невозможно исказить», — отметила Захарова.