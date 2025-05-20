МИД России откроет на сайте раздел, посвященный юбилею Победы

Она отметила, что на аккаунтах МИД России в соцсетях не только на русском, но и на английском, испанском, французском и арабском языках каждый день рассказывается правда о Великой Отечественной. Только в первой половине этого года российские дипломаты сделали более 7 тысяч соответствующих публикаций в разных форматах — от крупных статей до образовательных роликов, посвященных Победе и рассказывающие об исторических фактах, уточнила она.