Ученые раскрыли тайну странных кругов на поверхности Венеры

Международная группа учёных представила убедительные доказательства того, что Венера до сих пор остаётся тектонически активной планетой. В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, анализировались данные, полученные в 1990-х годах в рамках миссии Magellan.
Особое внимание было уделено так называемым коронам — гигантским кольцеобразным структурам на поверхности Венеры, связанным с внутренними геодинамическими процессами.
Из 75 проанализированных корон 52 демонстрируют признаки продолжающейся активности в недрах планеты. Эти образования, достигающие сотен километров в диаметре, возникают в результате подъёма горячих мантийных плюмов, которые деформируют верхние слои литосферы.
Результаты трёхмерного моделирования и исследование гравитационных аномалий подтвердили наличие движения расплавленных пород под многими из этих структур, что указывает на сохраняющееся геологическое «дыхание» планеты.
По словам ведущего автора исследования Гаэля Касиоли из Центра космических полётов имени Годдарда (NASA), изучение корон на Венере может пролить свет на геологическую историю Земли до начала тектоники плит.
Учёные рассматривают три возможных механизма формирования этих структур: субдукцию, погружение плотных фрагментов литосферы (каппинг) и вулканическую активность, вызванную мантийными плюмами.