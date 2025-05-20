Кузнецова: вывезенных в Сумскую область россиян нужно вернуть домой

Парламентарий выразила уверенность, что в ближайшее время Сумская область, включая перемещённых детей и других российских граждан, окажется под контролем России. Она подчеркнула, что каждый насильно вывезенный человек, будь то ребёнок или взрослый, обязан быть возвращён на родину.