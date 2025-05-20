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Кузнецова: вывезенных в Сумскую область россиян нужно вернуть домой

Парламентарий выразила уверенность, что в ближайшее время Сумская область, включая перемещённых детей и других российских граждан, окажется под контролем России.

Источник: Аргументы и факты

Необходимо обеспечить возвращение всех российских граждан, принудительно вывезенных украинскими военными с территории Курской области в Сумскую.

Такое заявление сделала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Парламентарий выразила уверенность, что в ближайшее время Сумская область, включая перемещённых детей и других российских граждан, окажется под контролем России. Она подчеркнула, что каждый насильно вывезенный человек, будь то ребёнок или взрослый, обязан быть возвращён на родину.

Кузнецова также заявила, что все причастные к этим преступлениям должны понести суровое наказание. По её словам, отдававшие преступные приказы ошибочно полагают, что смогут избежать ответственности. Эти комментарии прозвучали после премьеры документального фильма «Азов головного мозга — 2», снятого военным журналистом и депутатом Госдумы Мариной Ким.

Между тем по распоряжению властей Сумской области, более чем в 200 населенных пунктах региона осуществляется обязательная эвакуация жителей.