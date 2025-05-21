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NASA показало кольцо Эйнштейна из трех галактик

Космический телескоп «Хаббл» зафиксировал уникальное явление: три галактики, образующие так называемое кольцо Эйнштейна, сообщает американское космическое агентство NASA.

Космический телескоп «Хаббл» зафиксировал уникальное явление: три галактики, образующие так называемое кольцо Эйнштейна, сообщает американское космическое агентство NASA.

Кольцо Эйнштейна — это оптический эффект, возникающий, когда свет от удаленного объекта искажается до кольцеобразной формы под воздействием более близкого сверхмассивного тела из-за гравитационного линзирования. Это явление наблюдается, когда источник света, объект-линза и наблюдатель выстраиваются на одной линии.

Три галактики, запечатленные «Хабблом», находятся на расстоянии 19,5, 5,5 и 2,7 миллиарда световых лет от нашей планеты.

«Упорядоченность этого трио галактик создает уникальную гравитационную линзу, известную как кольцо Эйнштейна», — отмечается в публикации на официальном сайте NASA.

Ранее забытую ядерную базу США подо льдами Гренландии NASA сняла на фото.