NASA показало кольцо Эйнштейна из трех галактик

Кольцо Эйнштейна — это оптический эффект, возникающий, когда свет от удаленного объекта искажается до кольцеобразной формы под воздействием более близкого сверхмассивного тела из-за гравитационного линзирования. Это явление наблюдается, когда источник света, объект-линза и наблюдатель выстраиваются на одной линии.