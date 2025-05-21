Что можно и нельзя делать в день Иоанна Богослова 21 мая на Пшеничник

Православная церковь 21 мая вспоминает ученика Иисуса Христа — Иоанна Богослова. В народе празднуют день Иоанна Богослова, или Иванов день. Вместе с тем существует еще одно название — Пшеничник. Оно связано с тем, что именно с названной даты начинали сеять пшеницу.