Что можно и нельзя делать в день Иоанна Богослова 21 мая на Пшеничник

Православная церковь 21 мая вспоминает ученика Иисуса Христа — Иоанна Богослова. В народе празднуют день Иоанна Богослова, или Иванов день. Вместе с тем существует еще одно название — Пшеничник. Оно связано с тем, что именно с названной даты начинали сеять пшеницу.
Что нельзя делать 21 мая.
Не рекомендуется одалживать соль и хлеб. Подобное приведет к бедности. Запрещено лениться. Предки верили, что это может привести к проблемам на работе. Не стоит разжигать костры, так как могут начаться несчастья.
Что можно делать 21 мая.
По традиции, в названный день было принято печь обетные пироги, которыми угощали родственников, друзей и соседей. Вместе с тем пирогами давали и нуждающимся.
Согласно приметам, красный рассвет предупреждает о ненастной погоде. Большое количество цветов на черемухе предвещает дождливое лето.
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