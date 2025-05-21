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Что можно и нельзя делать в день Иоанна Богослова 21 мая на Пшеничник

Собрали приметы и запреты на 21 мая, когда отмечают день Иоанна Богослова.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 21 мая вспоминает ученика Иисуса Христа — Иоанна Богослова. В народе празднуют день Иоанна Богослова, или Иванов день. Вместе с тем существует еще одно название — Пшеничник. Оно связано с тем, что именно с названной даты начинали сеять пшеницу.

Что нельзя делать 21 мая.

Не рекомендуется одалживать соль и хлеб. Подобное приведет к бедности. Запрещено лениться. Предки верили, что это может привести к проблемам на работе. Не стоит разжигать костры, так как могут начаться несчастья.

Что можно делать 21 мая.

По традиции, в названный день было принято печь обетные пироги, которыми угощали родственников, друзей и соседей. Вместе с тем пирогами давали и нуждающимся.

Согласно приметам, красный рассвет предупреждает о ненастной погоде. Большое количество цветов на черемухе предвещает дождливое лето.

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