Моноспектакль «Блокадный дневник Александринки» представили в Купаловском театре

На основе сохранившихся записей, документов из архивов Александринского театра и Театра музыкальной комедии (с 25 декабря 1941 года на Александринской сцене действует Театр музыкальной комедии), воспоминаний Николая Черкасова и его жены Нины Черкасовой, Веры Мичуриной-Самойловой, а также документальных свидетельств о блокаде Ленинграда авторы пьесы создают блокадный дневник, который мог бы вести Николай Левицкий. Это правдивая история о трагическом времени, о жизни в театре, который стал общежитием и бомбоубежищем.