Моноспектакль «Блокадный дневник Александринки» представили в Купаловском театре

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Моноспектакль заслуженного артиста России Семена Сытника основан на документальном материале. В годы блокады Ленинграда Александринский театр стал обителью, которая спасла многие жизни. Здесь проживали более 200 человек. Среди них были и работники театра, которые по разным причинам не эвакуировались, — 39 актеров, рабочих сцены и цехов. Блокадной жизнью театра в то время руководил художник Николай Левицкий, бывший кадровый офицер царской армии, назначенный комендантом здания и начальником штаба МХАТа.
На основе сохранившихся записей, документов из архивов Александринского театра и Театра музыкальной комедии (с 25 декабря 1941 года на Александринской сцене действует Театр музыкальной комедии), воспоминаний Николая Черкасова и его жены Нины Черкасовой, Веры Мичуриной-Самойловой, а также документальных свидетельств о блокаде Ленинграда авторы пьесы создают блокадный дневник, который мог бы вести Николай Левицкий. Это правдивая история о трагическом времени, о жизни в театре, который стал общежитием и бомбоубежищем.
Действие спектакля происходит в Актерском фойе Александринского театра, где люди жили во время блокады Ленинграда. Он посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны.
В годы блокады на его сцене шли спектакли Театра музыкальной комедии. В память об этом в моноспектакль включена сцена репетиции оперетты Имре Кальмана «Сильва».-0-
Фото Татьяны Матусевич.