Единственно правоверное решение

По словам директора Фонда целевого капитала ПГНИУ Ксении Пуниной, Пермский край является уникальным регионом по разнообразию эндаумент-фондов: от образовательных и культурных учреждений до малых территориальных образований и, теперь, религиозных конфессий. Госпожа Пунина пояснила, что формат эндаумента позволяет формировать организациям долго­срочную финансовую стратегию, которая «гарантирует ежемесячное получение определенного количества денежных средств на реализацию проектов и прочие нужды в условиях экономической нестабильности». При этом такой механизм предполагает внесение пожертвований любого размера от всех заинтересованных лиц, физических и юридических. «Несмотря на самостоятельность подобных организаций, в Перми существует Дом эндаумента, где подобные формирования могут найти информационную и консультационную поддержку, в которой часто нуждаются. Также учреждение выступает площадкой для межрегионального обмена опытом и знаниями», — добавила Ксения Пунина.