Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Как обрести красоту и силу волос на Мокия Мокрого, 24 мая

Православные 24 мая чтут память христианского священномученика Мокия Амфипольского, а также святых равноапостольных просветителей и первоучителей славян, братьев Мефодия и Кирилла. В народе Мокия прозвали Мокрым: во-первых, по созвучию с именем, во-вторых, потому что в этот день часто бывают дожди.

Православные 24 мая чтут память христианского священномученика Мокия Амфипольского, а также святых равноапостольных просветителей и первоучителей славян, братьев Мефодия и Кирилла. В народе Мокия прозвали Мокрым: во-первых, по созвучию с именем, во-вторых, потому что в этот день часто бывают дожди.

В старину в эту дату откладывались все работы в поле. Считалось, что если это делать на Мокия, то потом град выбьет все посевы. При этом если 24 мая шел дождь, то люди старались под ним вымокнуть, чтобы волосы приобрели силу и красоту.

Также этот день считался указчиком погоды на все лето. Если на Мокия туман и дождь, то и лето будет сырым. Если восход солнца багровый, то лето будет грозным и с пожарами.

Считалось также, что в этот день особую активность проявляли русалки. Чтобы не попасть под их чары, нужно было брать с собой на реку или в лес пучок полыни, которая отпугивает нечистую силу.

Приметы погоды:

Поземный туман до восхода солнца расходится — будет ненастье.

Жаркая и сухая погода — лето будет засушливым.

Именины отмечают: Ростислав, Михаил, Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Александр.