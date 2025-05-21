День «Говори как Йода» и День музы и вдохновения: какие праздники отмечают в России и мире 21 мая

21 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. В эту дату справляют День «Говори как Йода», День музы и вдохновения и Международный день чая.
День «Говори как Йода».
День «Говори как Йода» отмечается в честь этого персонажа из серии фильмов «Звездные войны». В эту дату поклонники кинофраншизы устраивают мероприятия, на которых разговаривают как мастер Йода, используя характерную манеру общения. Кто-то устраивает конкурсы, а кто-то костюмированные вечерники, где все наряжаются как этот герой.
День музы и вдохновения.
День музы и вдохновения призван подчеркнуть важность этих явлений в нашей жизни, особенно для творческих людей. Этот праздник напоминает, что вдохновение может быть везде: в улыбке, случайной фразе, природе, сне или книге. 21 мая принято заниматься творчеством: рисовать, писать и сочинять, петь, танцевать и мечтать.
Международный день чая.
Международный день чая утвердила Генеральная ассамблея ООН 21 декабря 2019 года и назначила дату празднования на 15 мая. В этот день проводятся тематические ярмарки, мастер-классы, презентации новых сортов чая и другие мероприятия.