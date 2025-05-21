День «Говори как Йода» и День музы и вдохновения: какие праздники отмечают в России и мире 21 мая

День «Говори как Йода» отмечается в честь этого персонажа из серии фильмов «Звездные войны». В эту дату поклонники кинофраншизы устраивают мероприятия, на которых разговаривают как мастер Йода, используя характерную манеру общения. Кто-то устраивает конкурсы, а кто-то костюмированные вечерники, где все наряжаются как этот герой.