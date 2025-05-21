Умеренный дождь и грозу ждут в Самарской области днем 21 мая

Представители Приволжского УГМС рассказали о погоде в 63-м регионе в среду.
Специалисты учреждения считают, что в губернии будет облачно. Прогнозируют небольшой и, на некоторых участках, умеренный дождь. Также предупреждают о грозе.
При этом температура воздуха днем 21 мая в Самарской области составит от +14 до +19 градусов по Цельсию. Ветер подует с юго-запада с порывами примерно от 7 до 12 метров в секунду. Местами показатель вырастет до 15−20.
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