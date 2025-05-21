Минздрав назвал регионы с наименьшим потреблением алкоголя

Там уточнили, что показатель потребления алкоголя на душу населения в литрах этанола по оперативной оценке в РФ повысился с 8,21 литра в марте 2024 года до 8,41 литра в марте 2025 года, что соответствует росту на 2,4%. В марте 2025 года значение показателя относительно февраля 2025 года увеличилось на 0,2% с 8,39 литра до 8,41 литра.