Минздрав назвал регионы с наименьшим потреблением алкоголя

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Регионами РФ с наименьшим потреблением алкоголя в марте 2025 года стали Чеченская Республика, Республики Ингушетия и Дагестан, сообщили журналистам в пресс-службе ЦНИИОИЗ Минздрава России.
«Регионы с наименьшим потреблением алкогольной продукции на душу населения в марте 2025 года: Чеченская Республика — 0,13 л, Республика Ингушетия — 0,63 л, Республика Дагестан 0,81 л, Карачаево-Черкесская Республика — 2,63 л, Кабардино-Балкарская Республика — 2,84 л», — рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что показатель потребления алкоголя на душу населения в литрах этанола по оперативной оценке в РФ повысился с 8,21 литра в марте 2024 года до 8,41 литра в марте 2025 года, что соответствует росту на 2,4%. В марте 2025 года значение показателя относительно февраля 2025 года увеличилось на 0,2% с 8,39 литра до 8,41 литра.
«Регионы с наибольшим потреблением алкогольной продукции на душу населения в марте 2025 года: Ненецкий автономный округ — 18,55 л, Еврейская автономная область — 14,56 л, Кировская область — 14,28 л, Республика Карелия 13,49 л, Пензенская область — 13,11 л», — сообщили в ЦНИИОИЗ.
Там также отметили, что годовые значения показателя потребления алкогольной продукции с 2019 года демонстрируют тенденцию к снижению. Так, в 2019 и 2020 годах они составили 9,06 литра, а к 2024 году снизились до 8,38 литра.
«Таким образом, снижение потребления алкоголя на фоне роста продаж алкогольной продукции позволяет сделать вывод о тенденции постепенного улучшения администрирования и контроля розничной продажи алкогольной продукции, в том числе после введения маркировки “Честный знак”, что ведет к уменьшению нелегального рынка алкоголя и к увеличению легального», — пояснили в пресс-службе.