Календарь на 21 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

По православному календарю 21 мая — дата почитания памяти апостола Иоанна Богослова. В народе «Долгим» праздник назвали за то, что все работы, которые совершались в этот день, начинались с самой зари и продолжались до темноты. На Руси в этот день наступала пора сеять пшеницу. Также в эту дату хозяйки пекли пироги из пшеничной муки и угощали ими странствующих людей, бедствующих и нищих. Считалось, что соблюдение этой традиции привлечет в дом благополучие и достаток.