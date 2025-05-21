Движение ограничат в районе улицы Ленинская Слобода с 21 мая по 25 ноября

Также на участке ул. Ленинская Слобода в районе д. 19, стр. 5 с 11 июня по 25 июня одна полоса будет частично закрыта для движения, парковка временно запрещена. В районе д. 19, корп. 2 с 26 июня до 10 июля и с 1 августа до 20 августа одну полосу закроют с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении, парковка будет запрещена. От д. 19, корп. 2 до д. 21, корп. 1 с 21 августа до 29 сентября одну полосу частично закроют для движения, а также запретят парковку.