Движение ограничат в районе улицы Ленинская Слобода с 21 мая по 25 ноября

«С 21 мая до 25 ноября на участках ул. Ленинская Слобода, 3-го Автозаводского проезда и Проектируемого проезда № 782 будут недоступны для движения одна-две полосы. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей. Также на некоторых участках будет временно запрещена парковка», — говорится в сообщении.
Как уточняется, с 21 мая по 10 июня одну полосу частично закроют для движения, а также запретят парковку на участке ул. Ленинская Слобода в районе д. 19, стр. 7. С 11 июля по 31 июля на этом же участке закроют для движения одну полосу с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении, парковка также будет запрещена.
Также на участке ул. Ленинская Слобода в районе д. 19, стр. 5 с 11 июня по 25 июня одна полоса будет частично закрыта для движения, парковка временно запрещена. В районе д. 19, корп. 2 с 26 июня до 10 июля и с 1 августа до 20 августа одну полосу закроют с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении, парковка будет запрещена. От д. 19, корп. 2 до д. 21, корп. 1 с 21 августа до 29 сентября одну полосу частично закроют для движения, а также запретят парковку.
Кроме того, на ул. Ленинская Слобода в районе д. 21, корп. 1 с 16 сентября до 25 октября одна полоса будет закрыта с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении, парковка временно запрещена. С 26 октября до 10 ноября там частично закроют для движения одну полосу. С 11 до 25 ноября на участке ул. Ленинская Слобода в районе д. 16, корп. 2, стр. 8 по ул. Автозаводская одна полоса также будет закрыта для движения.
Отмечается, что на участке 3-го Автозаводского проезда в районе д. 19, стр. 32 по ул. Ленинская Слобода с 31 июля до 31 августа одна из двух полос будет закрыта для движения, парковка будет запрещена. На участке Проектируемого проезда № 782 в районе д. 19, стр. 32 по ул. Ленинская Слобода с 31 июля до 25 сентября одну полосу закроют для движения, обустроив временные уширения.
Кроме того, на участке бокового проезда ул. Автозаводская в районе д. 26/1 с 1 по 25 сентября две полосы будут закрыты с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении и перепуском движения на встречное направление.