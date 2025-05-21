Глава Роспотребнадзора запугала детей новыми пандемиями

Ученые-вирусологи должны находиться в постоянной готовности, так как новые пандемии в мире возможны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Так она ответила на вопрос одного из выпускников класса РПН, который был открыт два года назад на базе лицея № 214 в Санкт-Петербурге. Глава ведомства встречалась накануне с ребятами, где обсудила с ними разные темы. Одной из них стала вероятность распространения в мире в ближайшем будущем новых пандемий, таких как коронавирусная.
Да, будут, готовиться надо. И нельзя сказать, что мы вот сегодня встали, да, мы сегодня готовы. Мир вокруг настолько не изведан и настолько непредсказуем, что эту готовность нужно формировать и оттачивать каждый день", — отметила Попова.
Она также обратила внимание, что в человеческой популяции происходят постоянные изменения. Это отражается на коллективном иммунитете. И если сегодня какой-то микроорганизм кажется безобидным, то спустя время все может изменить в противоположную сторону.
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