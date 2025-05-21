Глава Роспотребнадзора запугала детей новыми пандемиями

Так она ответила на вопрос одного из выпускников класса РПН, который был открыт два года назад на базе лицея № 214 в Санкт-Петербурге. Глава ведомства встречалась накануне с ребятами, где обсудила с ними разные темы. Одной из них стала вероятность распространения в мире в ближайшем будущем новых пандемий, таких как коронавирусная.