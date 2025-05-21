Интерес к новостройкам растёт. С 1 июня на рынке ожидают изменения цен

— В мае мы не ожидаем роста спроса, здесь будет сказываться и влияние праздников, которые в этом году были особенно длинными, и начало отпускного сезона. Мы ожидаем дальнейшего поступательного роста витринных цен и корректировки их при помощи акций и спецпредложений. Что касается спроса, то дальнейшая динамика будет сильно зависеть от решений ЦБ по учётной ставке. При снижении ставки ЦБ и ипотечных ставок спрос на новостройки может активизироваться, но, скорее всего, этого можно ожидать ближе к осени, — рассказала генеральный директор агрегатора новостроек RedCat Наталья Шаталина.