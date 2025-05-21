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«Делали трепанацию»: брат Шкаликова назвал причину смерти боксера-чемпиона

Андрей Шкаликов, брат боксера-чемпиона Алексея Шкаликова, сообщил, что причиной его смерти стали осложнения после аварии.

Андрей Шкаликов, брат боксера-чемпиона Алексея Шкаликова, сообщил, что причиной его смерти стали осложнения после аварии. Подробностями он поделился с ТАСС.

«Ему делали трепанацию, а потом лечение пошло не так… Врачи сразу сказали, что долго он не продержится», — процитировали Андрея Шкаликова в ТАСС.

Он добавил, что полтора года назад медики уже ошибочно констатировали смерть чемпиона, однако в какой-то момент он неожиданно пришел в сознание. По словами брата Алексея Шкаликова, вплоть до своей кончины он находился в сильном эмоциональном напряжении из-за болезни.

О смерти четырехкратного чемпиона РФ стало известно днем вторника, 20 мая. За свою спортивную карьеру Алексей Шкаликов одержал порядка 240 побед, а в начале 90-х год он выступал на международных соревнованиях в составе российской сборной.