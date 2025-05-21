«Делали трепанацию»: брат Шкаликова назвал причину смерти боксера-чемпиона

Он добавил, что полтора года назад медики уже ошибочно констатировали смерть чемпиона, однако в какой-то момент он неожиданно пришел в сознание. По словами брата Алексея Шкаликова, вплоть до своей кончины он находился в сильном эмоциональном напряжении из-за болезни.