Проклятая двушка: Мать-сектантка и бывший муж превратили жизнь молодой москвички в ад

Отношения с бывшим мужем, которого мать продолжает приводить домой, остаются для Марии болезненной темой. Мало того что он, по её словам, до этого неоднократно применял к ней насилие, а после выхода из тюрьмы пытался снова сблизиться. Мария трижды писала заявления в полицию о домогательствах, однако реакции не последовало. Более того, мать активно защищала этого человека: писала объяснительные вместе с ним, игнорировала опасения дочери. По мнению Марии, они состоят в отношениях, так как мать нашла последователя сектантских верований, а он нашёл себе ту, которая оплачивает его прихоти.